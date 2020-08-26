Эскизный проект РЛС «Воронеж» для размещения в Крыму уже готов

Генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев на форуме «Армия-2020» сообщил, что программа строительства радиолокационной станции «Воронеж» проходит защиту эскизного проекта..

«В соответствии с утвержденными планами сегодня идет защита эскизного проекта РЛС «Воронеж» в Крыму. Сегодня нет ни одной причины, которая могла бы повлиять на успешное развитие этого проекта», — цитирует ТАСС С.Боева.

Генконструктор уточнил, что после утверждения эскизного проекта развертывание РЛС займет 2,5-3 года.

Ранее С.Боев говорил, что радиолокационная станция «Воронеж-СМ», работающая в сантиметровом диапазоне, будет размещена в Севастополе. Она должна заменить советскую РЛС «Днепр», находившуюся в районе мыса Херсонес.

Справка

«Воронеж» — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности, предназначенных для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.