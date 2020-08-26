Чиновники горздрава пытаются услышать пациентов

С ходу на платформе сложно разобраться. Например, есть два варианта предложений по улучшению поликлиник: от департамента и от населения. Нажав на кнопку с предложениями от чиновников, получаешь белый лист — их нет. Идеи пациентов собраны в четыре раздела: повышение комфортности поликлиник, мотивация к ведению здорового образа жизни, работа участковых врачей и доступность записи в поликлиниках.

В каждом из разделов собраны от двух до девяти идей. Предложения от пациентов поступили самые разные. Есть конкретные и адресные: переоборудовать туалет в поликлинике на ул.Силаева для доступа инвалидов на колясках; поставить на входе в поликлинику на пл.Ластовая медсестру, которая бы не пускала температурящих больных внутрь. Есть рациональные предложения: оцифровать все карточки пациентов и перенести эти документы в онлайн-режим для быстрого доступа; избавить участковых врачей от визитов пациентов за льготными рецептами на жизненно необходимые лекарства; добавить раздел «Талон на оформление документов» (инвалидность, ВМП и другие емкие пакеты бумаг), чтобы сдавать эти «бумажки» вне очереди.

Есть идеи, требующие финансирования, как, например, «наберите полностью укомплектованный штат узкопрофильных специалистов в поликлиниках». Да, так должно быть в идеальном мире, но из-за отсутствия адекватной оплаты труда узкопрофильные специалисты не идут работать на целый день в поликлиники.

Предлагают сократить запись к врачам с 14 дней хотя бы до семи: «Даже плановая помощь должна оказываться более оперативно. Ждать приема две недели — это ни в какие рамки!»

Некоторые предложения напоминают крик души: «Должны быть исключены хамство, безразличие и грубость к пациентам. Должно быть четкое понимание, что врачи-медсестры-лаборанты-санитарки-сотрудники регистратуры работают с людьми и не должно быть даже мыслей про неэтичное отношение к ним». Видимо, такие пациенты забывают, что медики тоже люди, которые за небольшие зарплаты спасают жизни.

До 31 августа длился этап обсуждения внесенных идей. Но единственный отклик вызвало только предложение ввести «программу, которая будет, как будильник, таймер напоминать [врачу], что время [приема] кончилось, и если постоянно или надолго будут задержки, сообщала руководству поликлиники».

Кстати, в комментариях можно найти еще много рациональных предложений, которые не попали в списки для обсуждения, поскольку их внесли позже срока. Почему нельзя постоянно предлагать идеи департаменту здравоохранения?