Без паники! Воды хватит до декабря

— На сегодня в Чернореченском водохранилище содержится 22,5 млн кубометров воды, что составляет примерно треть от полного его заполнения, — сообщил В.Базаров.

По его словам, ситуация в Республике Крым и в Краснодарском крае отличаются от той, что сложилась в Севастополе. По крайней мере, вариант перехода на подачу жителям воды по графику, как в Симферополе, здесь пока даже не рассматривается.

Между тем, с начала года в Севастополе пытаются воду экономить. Для начала, увеличили объем потребления из Орловского водозабора. Из-за того, что вода из него не соответсвует СНиПам по жесткости, ее разбавляют чернореченской, доводя до санитарных норм.

Еще одной мерой стало изменение системы очистки фильтров на 3-м гидроузле (основной точке подачи воды в город), что позволило экономить примерно пять тысяч кубов в сутки.

В садовых товарищества введен график подачи питьевой воды, а имеющиеся там скважины активированы. Кроме того, полностью прекращена подача питьевой воды для технических нужд предприятий города.

— В результате в сутки мы экономим около 30-35 тысяч кубов воды, — отчитался В.Базаров.

Он также сообщил о существовании в городе дорожной карты, которая содержит краткосрочные и долгострочные мероприятия, касающиеся стабилизации водной обстановки. По выработанным решениям врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 25 и 26 августа проводит переговоры в Москве.

— Поэтому пока живем спокойно, графика не вводим, ждем решения проблемы, — успокоил В.Базаров.