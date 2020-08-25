«Жемчужиной Черного моря-2020» стала девушка из Казани

В Севастополе за корону традиционного летнего конкурса красоты в этот раз боролись 15 титулованных участниц из российских городов, Донецка и Армении.

По решению представительного жюри победительницей стала Анна Семёновых из Казани. В качестве главного приза она получила комплект золотых ювелирных изделий с голубыми топазами.

Новой «Жемчужине Черного моря» 19 лет, ее рост 175 сантиметров. Девушка учится в Казанском государственном институте культуры. Это уже вторая победа А.Семёновых в конкурсах красоты. Зимой она была удостоена титула «Мисс Татарстан-2020».

За 24-летнюю историю «Жемчужины…» — это четвертая победа красавиц из Татарстана.

Первой вице-мисс на конкурсе названа Анастасия Пашинина из Барнаула. Титул второй вице-мисс у модели из Армении Виктории Балоян, а третьей вице-мисс — у участницы из Армавира Виктории Онищук.

Диплом «Мисс очарование» получила Диана Алексашина из Донецка, «Мисс шарм» — модель из Тамбова Анастасия Сасмотойлова. Титул «Мисс грация» у красавицы из Севастополя Елены Трифоновой.

Специального титула от спонсора «Мисс КАРЕ-2020» удостоена Эльмира Шаихова из Республики Башкортостан.

Всем участницам «Жемчужины…» вручили букеты от компании Cvetokus.ru и специальные призы и подарки от партнеров конкурса.