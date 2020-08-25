В Крыму пройдет чемпионат по спортивной дрессировке собак

С 3 по 13 сентября в селе Куйбышево Бахчисарайского района состоится Второй Крымский чемпионат по мондиорингу — спортивной дрессировке служебных собак. В мероприятие примут участие не только кинологи Крыма и Севастополя, но и Москвы и Санкт-Петербурга.

Как рассказал «Севастопольской газете» один из организаторов Иван Ломов, соревнования будут проходить в несколько этапов различных по уровню сложности. Служебные собаки будут демонстрировать свое мастерство в защите проводника (хозяина), а также физической ловкости: прыжках через барьер и в длину. Кроме этого, для участников запланирована развлекательная программа: экскурсии по городам и горам Крыма.

Все желающие принять участие в чемпионате до 5 сентября могут подать заявку в электронном виде через специальную форму.