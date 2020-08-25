Театр оперы и балета открывает сезон концертом звезд

Севастопольский государственный театр оперы и балета открывает первый в истории сезон 4 и 5 сентября гала-концертом «Звезды мирового балета».

У театра еще нет здания, его только начали строить на мысе Хрустальный, поэтому сезон будут открывать в театре им.Луначарского. В концерте примут участие артисты Королевского балета (Лондон) и Баварского государственного балета, Большого и Мариинского театров.

«Этим масштабным мероприятием мы открываем первый сезон Севастопольского театра оперы и балета и знаменуем начало большой истории. Состав участников и программа концертов готовились таким образом, чтобы подарить праздник всему Крымскому полуострову, а тот факт, что ведущие артисты балета из разных театров и стран выступят на одной сцене впервые за долгое время самоизоляции, делает гала-концерт ярким событием на культурной карте всей России», — говорит заместитель директора театра, народный артист России Андрей Уваров.

В гала-концерте примут участие признанные мастера мировой сцены, включая целое созвездие солистов Большого и Мариинского театра, среди которых – приглашенный солист Королевского балета (Лондон) и Баварского государственного балета Сергей Полунин, народная артистка России, прима-балерина Большого театра, этуаль театра Ла-Скала Светлана Захарова, заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, заслуженный артист России, премьер балета Большого театра Владислав Лантратов, премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич, ведущий солист балета Большого театра Игорь Цвирко, ведущая солистка балета Большого театра Кристина Кретова, заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, заслуженный артист Азербайджана, премьер Мариинского театра Тимур Аскеров, первая солистка балета Мариинского театра Кристина Шапран, первая солистка балета Мариинского театра Мария Ширинкина.

Артисты исполнят фрагменты знаменитых спектаклей мирового балета, а также номера из постановок современных хореографов.

Как сообщили в кассе театра им.Луначарского, билеты продают только на концерт 5 сентября. Они стоят от 300 рублей.до пяти тысяч. В наличии остались только «дорогие места».