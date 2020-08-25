Новый поток туристов будем ожидать в Крыму с 1 октября

Именно с этой даты для крымских направлений отдыха начнет действовать рссийская программа компенсации затрат на внутренние путешествия.

Всероссийская программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок, разработанная Ростуризмом, была объявлена с начала августа. Однако даты, в которые можно купить путевку с возвратом части денег ограничена лишь неделей 21-28 августа. Именно эти сроки указаны на сайтах мирпутешествий.рф и privetmir.ru, с которых надо начинать покупку субсидируемых туров по стране.

Для крымского направления программа работает на туры, начинающиеся с 1 октября. Чтобы получить компенсацию (которую, кстати, обещают вернуть на карту в течение всего пяти дней после покупки), туры должны завершиться до 31 декабря этого года.

Участвовать в программе могут все туроператоры, зарегистрированные в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (ЕФРТ) и квалифицированные отели.

Смысл программы в том, что любому российскому туристу, выбирающему межрегиональный тур по стране, государство вернет часть затрат на него. Будь это «полный пакет» — с перелетом/переездом к месту отдыха, или только затраты на проживание в отеле (если, к примеру, вы путешествуете на своей машине).

Есть, правда, несколько условий, для того, чтобы такую субсидию получить. Во-первых, отдых должен быть не менее пяти дней и стоить тур должен не менее 25 тысяч рублей. Во-вторых, компенсацию выплатят, только если вы купили тур в интернете и оплатили его картой любого банка, но использовали платежную систему «Мир».

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», — говорится в сообщении Ростуризма.

Для получения субсидии необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru. Затем перейти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф — успеть с 21 по 28 августа — и выбрать регион или направление для путешествия.

«Для удобства туриста в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно», — уточнили в Ростуризме. Список всех участников доступен на сайте мирпутешествий.рф, а тур или отель промаркированы. Оплатить тур надо до окончания действия программы — до 28 августа включительно.

Размер возврата зависит от цены тура. За поездку стоимостью от 25 тысяч рублей до 49 999 рублей туристу вернется 5 тысяч, за путешествие стоимостью от 50 тысяч рублей до 74 999 рублей — 10 тысяч, а за тур стоимостью от 75 тысяч и выше — 15 тысяч рублей.

В приобретенные в рамках программы туры можно вносить изменения, но кешбэк сохранится только в случае, если при изменении условий турпакета не проводился финансовый возврат.

«В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, а начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)», — пояснили в Ростуризме.

В случае отказа от поездки вам оформят возврат покупки. Разработчики программы обещают, что деньги вернутся на платежную карту, с которой была произведена оплата.

На программу стимулирования доступных внутренних туристических поездок правительством РФ было выделено 15 млрд рублей. Предполагается, что принять в ней участие смогут порядка 3 млн человек. В Крыму в программе задействованы 71 отель и 67 туристических компаний.