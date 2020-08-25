На улице Льва Толстого «умную» остановку поручено установить немедленно

Жители улицы Льва Толстого, которая сейчас реконструируется, обратились к руководству города с просьбой установить остановочный комплекс у дома №40.

О том, что остановочный павильон в этом месте необходим, уже писала «Севастопольская газета» и даже неоднократно обращалась к руководству департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На этот раз вопрос подняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 24 августа.

Как пояснил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, в проект реконструкции улицы Льва Толстого по результатам обращений жителей внесены изменения, что позволит установить остановочный комплекс в рамках будущего благоустройства.

Правда, на вопрос о сроках, С.Румянцев назвал период окончания ремонта по контракту — конец 2020 года. Такой ответ не устроил врио губернатора Михаила Развожаева. Он распорядился в самое ближайшее время привезти павильон и установить его.

— Там у нас будут опять, неумные, так называемые? — обратился глава города к своему заму Денису Солодовникову, и получив утведительный ответ, поинтересовался: «А что, неинтересно там, на улице Льва Толстого?».

— Ну, не везде интересно, у нас есть места...— осторожно-уклончиво ответил Д.Солодовников, на что М.Развожаев возмутился, что уже не один раз об этом говорили.

— Вы на Советской допотопщину напихали! Но ведь есть же деньги, даже не надо бюджетные тратить. Поставьте с подзарядками, со всеми этими делами. Пятьдесят раз об этом говорили! — попенял врио губернатора.