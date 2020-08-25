На трассе «Таврида» платных участков не будет

«На трассе «Таврида» исключено создание платных участков. На данный момент в приоритете восстановление имеющейся дорожной сети, приведение ее в нормативное состояние», — подчеркнул министр, комментируя вопрос журналистов о возможности появления платного участка от Белогорска до Феодосии.

Ввод семи участков трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок — севастопольский — от Мекензиевых гор до Ялтинского кольца — только начинают строить.