На трассе «Таврида» платных участков не будет
Проезд по федеральной трассе «Таврида» будет полностью бесплатным, сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.
«На трассе «Таврида» исключено создание платных участков. На данный момент в приоритете восстановление имеющейся дорожной сети, приведение ее в нормативное состояние», — подчеркнул министр, комментируя вопрос журналистов о возможности появления платного участка от Белогорска до Феодосии.
Ввод семи участков трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок — севастопольский — от Мекензиевых гор до Ялтинского кольца — только начинают строить.