Курение убивает

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ при силовой поддержке спецподразделения задержали в Севастополе подозреваемого в убийстве.

Вечером 9 августа на остановке общественного транспорта сотрудниками полиции был обнаружен мужчина с многочисленными ножевыми ранениями. Оперативно прибывшей бригаде медиков не удалось спасти пострадавшего, и он скончался.

Полицейские установили личность потерпевшего. Как оказалось, 33-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, злоупотреблял алкоголем, вел асоциальный образ жизни.

Полицейские опросили десятки возможных свидетелей и очевидцев, тщательно изучили круг общения убитого, провели мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия и в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого в убийстве. Им оказался 42-летний местный житель.

В ходе проведенной совместной спецоперации мужчину задержали по месту его проживания. Под давлением неопровержимых доказательств он признался в содеянном, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Со слов задержанного, вечером на остановке общественного транспорта к нему подошел неизвестный и в грубой форме потребовал сигарету. После отказа между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого он достал нож и нанес незнакомцу смертельные удары. С места преступления подозреваемый скрылся, а нож выбросил.