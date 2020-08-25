Кубок мира по экстремальным прыжкам в воду пройдет в Ялте

Крым в четвертый раз примет Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальных высот в субботу, 12 сентября.

В соревнованиях, которые в этот раз пройдут на набережной Ялты, намерены принять участие сильнейшие спортсмены из России, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Франции. Это яркое и знаковое событие курортного сезона, ведь хай-дайвинг — один из самых зрелищных видов спорта.

Отличительной особенностью нынешнего Кубка станет то, что его участники будут совершать прыжки с первой в мире модульной вышки высотой 27 метров, проект которой разработан и реализован крымской командой.

Устроители соревнований надеются, что за соревнованиями смогут наблюдать 30 тысяч зрителей.

Раньше в Крыму проводили соревнования по клифф-дайвингу. В этом виде спорта спортсмены совершают прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В хайдайвинге они прыгают с вышки.