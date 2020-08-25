Кино- и телефестиваль «Победили вместе» пройдет в 16-й раз

В Севастополе с 27 августа по 5 сентября пройдет 16-й Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Зрителей, как всегда, ожидает насыщенная программа не только кинопоказов, но и околофестивальных мероприятий.

Конкурсные фильмы и внеконкурсные работы можно бесплатно смотреть с 28 августа по 3 сентября с 10.00 до 18.30 в кинотеатрах «Москва», «Победа» и «Россия», а также в летнем кинотеатре на Матросском бульваре.

Кроме этого, в четверг, 27 сентября, в 20.30 в летнем кинотеатре на Матросском бульваре состоится показ российского кино. На следующий день в 14.00 возле Владимирского собора в Херсонесе покажут фильмы из Греции.

С 29 августа по 1 сентября в гостинице «Крым» на пл.Восставших устроят питчинг — презентацию кинопроектов перед потенциальными инвесторами.

В воскресенье, 30 августа в экопарке «Лукоморье» в 14.30 в рамках Крымской Евразийской школы содружества проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

В понедельник, 31 августа в СевГУ на «круглом столе» студенты поговорят с кинокритиком, киноведом и сценаристом Ириной Павловой о «Кино в поисках исторической правды».

В субботу, 29 августа, в рамках мероприятий фестиваля состоится торжественное открытие кинотеатра «Россия» после реконструкции. Там же 4 сентября в 17.00 будут торжественно закрывать фестиваль, вручая награды и призы.