Еще один волгоградский полицейский приехал на работу в Севастополь

Начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Павел Гищенко представил личному составу своего нового заместителя — Александра Михайлова. На представлении было отмечено, что последний имеет большой опыт руководящей работы.

51-летний А.Михайлов окончил Волгоградский юридический институт МВД России, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Нынешний руководитель управления внутренних дел города П.Гищенко тоже выходец из Волгоградской области.

Напомним, что в июле руководителем тыла управления стал капитан внутренней службы Евгений Каширин. Последняя его должность перед назначением — начальник тыла УМВД России по Волгограду, а начальником управления по вопросам миграции назначена полковник полиции Марина Протасова, которая ранее была начальником отдела по вопросам миграции УМВД Волгоградской области.