Двое заболели, двое умерли

Согласно сводке, опубликованной пресс-службой правительства Севастополя, на утро 25 августа, в городе зафиксировано еще двое заболевших covid-19 и двое умерших.

Как сообщается, заболевание выявлено у мужчин 1986 и 1966 годов рождения, они гспитализированы в инфекционную больницу.

В департаменте имущественных и земельных отношений, где работает один из заболевших, проводится дезинфекция, а также обследование находившихся с ним в контакте сослуживцев. Сотрудники ДИЗО, по возможности, переведены на дистанционный режим работы.

Кроме того, по сотоянию на 25 августа двое пациентов с подтвержденным диагнозом — женщина 1979 года рождения и мужчина 68 лет — скончались. В обоих случаях заражение новой коронавирусной инфекцией сопровождалось ранее приобретенными хроническими заболеваниями.

Статистика заболевания с начала года такова: новой коронавирусной инфекцией заболели 470 человек, выздоровели 367 человек, умерли 17.