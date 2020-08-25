Больше нет поворота на Гоголя с 4-й Бастионной

Изменена схема движения на одном из самых аварийных участков в центре Севастополя.

Ликвидирован левый поворот с ул.4-й Бастионной на ул.Гоголя. Именно здесь происходило большое количество столкновений автомобилей, спускавшихся от Панорамы, с маршрутными транспортными средствами, двигавшимися по ул.Гоголя в сторону площади Ушакова.

Севавтодор уже нанес на перекрестке новую разметку, запрещающую левый поворот. Теперь водители с 4-й Бастионной будут вынуждены делать петлю через площадь Ушакова, чтобы выехать на ул.Гоголя.