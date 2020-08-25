Базу для парусного спорта построят в бухте Казачья

В рамках национального проекта «Демография» к 2024 году в Севастополе будет построена база для профессионального парусного спорта, сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» нам выделяют финансирование на проведение строительно-монтажных работ. Сейчас база находится в стадии проектирования, окончательная цифра [объема финансирования] будет по итогам экспертизы, но мы рассчитываем на сумму до 400 млн рублей», — рассказал С.Резниченко ТАСС.

Он уточнил, что в Севастополе сейчас есть несколько площадок, которые используют учреждения, занимающиеся парусным спортом, но базы для спортивной школы, где могли бы тренироваться и дети, и взрослые спортсмены пока не существует. Построить комплекс с причалами, специальными подъемными сооружениями, инфраструктурой для маломобильных людей планируется в Казачьей бухте — на самом краю Гераклейского полуострова, на котором расположена большая часть Севастополя.

«У нас не такой большой пул свободных земельных участков, а эта бухта позволяет организовать причалы. Есть прямой выход в открытое море, удобно проводить соревнования, кроме того, есть транспортная доступность», — добавил С.Резниченко.