В Севастополе — четыре, в Крыму — 55

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 468 человека, а в Республике Крым — 2064.

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания covid-19: 52-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 72 до 86 лет. С начала пандемии выздоровело — 363, 15 человек умерло.

За сутки в Республике Крым зарегистрировано 55 случаев заражения. Девять из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 — при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.