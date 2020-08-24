В Крымских горах автомобиль с туристами упал в ущелье

Под Ялтой автомобиль «Нива» с пассажирами опрокинулся и скатился со склона. Водитель погиб.

В воскресенье, 23 августа, в 13.25 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что в районе горы Кемаль-Эгерек (высшая точка Ялтинской яйлы) во время движения по грунтовой дороге «Нива» опрокинулась и упала в ущелье. Требуется помощь спасателей.

Как выяснилось на месте, автомобиль скатился по склону на 300 метров. Водитель-мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а пассажирка — многочисленные ушибы.

Спасатели спустились к автомобилю, при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшую женщину в безопасное место, а потом передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.