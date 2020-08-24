В бывшей Московской школе №8 не обеспечены российские нормы пожаробезопасности

О этом 24 августа на заседании оперативного штаба в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

— В этой школе на сегодняшний день установлена еще украинская система пожарной безопасности, без вывода на отделение пожарной охраны и без системы оповещения, — сообщила Е.Богомолова. По ее словам, теперь необходимо составить дорожную карту для устранения замечаний. Средства для этого в бюджете предусмотрены. Устранение замечаний будет производиться поэтапно, но до 1 сентября обеспечить соблюдение норм пожаробезопасности явно не удасться.

Как сообщила Е.Богомолова, решать вопрос предполагается совместно с МЧС, туда уже направили соответствующее письмо.

Ситуацию по школе №8 врио губернатора Михаил Развожаев сравнил с той, которая еще недавно была в лагере «Ласпи», что воспрепятствовало открытию первой лагерной смены.

Он распорядился не ждать письменного ответа от МЧС, а оперативно собраться с представителями МЧС и совместно принимать какие-то решения.