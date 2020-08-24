Учителей будут тестировать на covid-19

Всех восемь тысяч севастопольских учителей накануне 1 сентября приказано бесплатно протестировать на covid-19. Такое указание дано 24 августа на заседании оперативного штаба города по противовирусной инфекции.

Прежде такого требования не было, разве что указание привить всех учителей от гриппа. Зато теперь врио губернатора Михаил Развожаев распорядился делать тесты.

— Может быть мы таким образом сможем предотвратить инфицирование коллективов. Надо эту работу провести и организовать бесплатное тестирование тех, кто, возможно, будет подвергнут риску, — сказал М. Развожаев.

Он поричил своему заместителю, курирущему здравоохранение, Александру Кулагину незамедлительно организовать такую работу и составить график тестирования по школам