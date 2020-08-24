Школьные линейки 1 сентября будут, но не для всех

В День знаний решено проводить школьные линейки только для первоклашек и выпускников. Такое решение прозвучало 24 августа на заседании оперативного штаба противодействия коронавирусной инфекции в Севастополе.

— У нас обстановка позволяет провести 1 сентября школьные линейки для 1-х и 11-х классов на свежем воздухе, в присутствии родителей. Остальные классы присутствуют на линейках по необходимости, этот вопрос каждая школа будет решать самостоятельно, — сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

На совещании прозвучало, что для родителей, находящихся на улице, ношение масок будет иметь рекомендательный характер, а в помещении — обязательный.