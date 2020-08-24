Режим повышенной готовности продлили до 30 сентября

До 30 сентября в Севастополе будут действовать ограничения, направленные на препятствование распространению новой коронавирусной инфекции. На этот же период продлевается запрет по посещению лесов и природных парков из-за опасности пожаров.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба 24 августа.

До 30 сентября остаются ограничения по работе кружков, секций и мероприятий в учреждениях социального обслуживания. Сохраняется запрет на выезд организованных групп детей за пределы территории Крымского полуострова для участия в спортивно-массовых мероприятиях.

По-прежнему не будут проводиться профосмотры и диспансеризация в медучреждениях.

Сохраняется обсервация в течение 14 дней для всех лиц, имевших близкие контакты с теми, у кого подтвержден диагноз covid-19. Также будет продолжено направление на 14 дней в обсерваторы лиц, вернувшихся в РФ международными авиарейсами.

Иностранные граждане, лица без гражданства, а также граждане, пересекшие границу РФ на территории других субъектов РФ, при отсутствии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на covid-19, должны пройти обследование на коронавирус методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия в Севастополь. Соответствующий медицинский документ нужно направить на электронную почту Роспотребнадзора.

Кроме того, продолжает действовать запрет на организацию отдыха детей и их оздоровление в городских организациях, включенных в реестр, за исключением детей, проживающих на территории Республики Крым, Севастополя и арктической зоны РФ.

Еще одна рекомендуемая норма адресована гостиницам и другим средствам размещения. При бронировании гражданами мест им будет рекомендовано не позднее, чем за три дня до заселения, пройти тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Справка

ПЦР (Полимеразная цепная реакция) — способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов ДНК в биологическом материале. В основе метода лежит многократное удвоение определенного участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях. В результате нарабатываются количества ДНК, достаточные для визуальной детекции. При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет заданным условиям.