Рассчитывать на сильные дожди в Крыму не стоит

Рассчитывать на сильные и регулярные осадки, которые смогут улучшить ситуацию с дефицитом воды в Крыму, не стоит, в степной зоне это явление редкое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, — это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», — сказал он ТАСС.

В начале августа на портале госзакупок сообщалось, что власти Республики Крым объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. В настоящее время заключено соглашение с Росгидрометом о предоставлении республике единственного в России специального самолета для вызова дождей. При обнаружении грозового фронта этот борт будет "обстреливать" облака над полуостровом. Это даст полуострову дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

В Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского района с понедельника, 24 августа, начнут поэтапно вводить график подачи воды для жителей из-за отсутствия осадков и дефицита в водохранилищах.