Прямо у входа в школу №14 зачем-то организовали автопарковку

Об этом 24 августа на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщила директор департамента образования Елена Богомолова. По ее информации, стоянка организована в рамках проводимого ремонта улицы Льва Толстого. Однако по всем существующим нормам у входа в школу стоянки транспорта быть не должно.

Озвученная информация не слишком заинтересовала и совсем не обеспокоила врио губернатора Михаила Развожаева. По его информации, эта парковка временная: для высадки-посадки. Однако никому не понятно, как водители об этом узнают и что убережет школу от постоянного нахождения там машин. Будет ли кто-то за этим следить, поставят ли ограждение между тротуаром и проезжей частью? Ответов на эти вопросты пока нет.

Кроме того, у входной калитки в школу в результате проведенного ремонта появилась ступенька, что нарушает принцип доступности маломобильных групп населения.

По словам же врио губернатора, сейчас важнее понять, есть ли там пешеходные переходы, нестертая зебра, светофоры, освещение и т.д...

Е.Богомолова обещала уточнить последнее. А пока она будет это делать, сообщим, что в процессе проводимого злополучного ремонта переход у школы №14, лежачих полицейских и ограждение проезжей части убрали.

Да там пока и асфальта на проезжей части нет. Нет и фонарей.