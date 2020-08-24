Нужно составить правильный водный баланс

Начать решение проблемы водообеспечения Крыма необходимо с составления правильного водного баланса, который будет учитывать все потребности полуострова, считают специалисты Крымского федерального университета.

«Водный баланс, на который мы ориентируемся сейчас, был составлен для ЖКХ Крыма. Но воду потребляет не только ЖКХ, но и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, и многие другие отрасли, — объясняет заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

По его словам, качественный водный баланс должен учитывать не только текущее соотношение прихода и расхода воды, но и перспективы развития промышленности и экономики.

«Только правильный водный баланс даст возможность эффективно решать как первоочередные, так и стратегические задачи обеспечения водоснабжения полуострова», — говорит ученый.

Помимо использования природных источников, очистки сточных вод, ремонта инженерных сетей, необходимо восстанавливать системы опреснения морской воды.

«Развитие опреснения является одной из самых прибыльных отраслей в мире, где ежесуточно опресняется более 100 миллионов кубических метров воды. Когда-то СССР был лидером в этом вопросе, но с развалом Союза многие технологии были утрачены. Сейчас лидируют по объемам опреснения воды страны Персидского залива, а в Европе – Греция, Испания. В Турции и Египте установка опреснительных заводов обеспечивает развитие туризма. А наша страна в вопросе опреснения воды отстала на 20-30 лет», — отмечает И.Николенко.

По его мнению, в Крыму строительство опреснительных заводов может стать радикальным решением проблемы водоснабжения. Для этого нужно создание научных центров, разработка законодательной базы по использованию морской воды, с опорой на мировой опыт.