К спорткомплексу им.200-летия добавят территорию цирка

Власти Севастополя попросят Росцирк вернуть городу кусок земли в Загородной балке, где установлен шатер-шапито. В обмен им обещают подобрать другую площадку.

Врио губернатора Михаил Развожаев проконтролировал ход строительства спортивного объекта в Загородной балке и остался доволен увиденным.

«Сегодня трибуны практически готовы — собраны, идет работа над полем, начинается строительство бассейна и лечебного центра», — заметил он.

Уже выполнена парковка для автомобилей, до конца года будут готовы поле с трибунами и здание бассейна без внутренней отделки. До лета следующего года обещают закончить реабилитационный центр.

Следующий этап — строительство катка, центра для спортсменов с ограниченными возможностями и бассейна для водного поло.

Недостроенный украинский «ледовый дворец» еще не демонтирован. Проект нового, который будет на его месте, уже есть. По словам М.Развожаева, стоимость нового «ледового дворца» придется увеличивать, «потому что сегодняшняя цена, которая есть в ФЦП, не позволит его сделать таким, каким он должен быть».

В планах властей города провести переговоры с Росгосцирком, чтобы территорию в Загородной балке присоединить к спорткомплексу им.200-летия. На месте шатра-шапито собираются строить гостиницу для спортсменов.

Напомним, что на реконструкцию спорткомплекса отпущено 1,7 млрд рублей.