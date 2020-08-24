Экстремалов собирают под горой Гасфорта

На озере в районе 17-го километра Ялтинской трассы с 18 по 20 сентября намечено провести фестиваль экстремальных видов туризма.

Несмотря на то, что Севастополь не ассоциируется с экстремальным отдыхом, мероприятие здесь проводится четвертый раз подряд. В этом году фестиваль финансируется за счет бюджета Москвы.

Обратите внимание! В эти три дня на дороге в районе горы Гасфорта будет ограничена скорость движения транспорта до 50 км/ч и запрещена остановка и стоянку автомобилей. Для нарушителей предусмотрят работу четырех эвакуаторов.

Городские власти обещают устроить трансфер к месту его проведения и обратно автобусами с 5 км Балаклавского шоссе.