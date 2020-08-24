Деревья с кустами высадят до конца года

Торжественно открытый в конце июля сквер на ул.Музыки полностью в эксплуатацию не сдан, сообщил «Севастопольской газете» и.о. директора ГБУ «Парки и скверы» Сергей Серебрянский. На четвертый квартал 2020 года там планируется высадить 12 кедров, 32 кипариса, три пихты, семь ленкоранских акаций, 20 каштанов, шесть платанов. Помимо этого, предусмотрено высадить 1200 кустарников: можжевельник казацкий, бобовник, гибискус, жасмин (наверное, это чубушник), магония, розмарин, розы, спиреи, форзиции.

Что касается засохших растений в отремонтированных парках на Учкуевке и им.60-летия СССР на пр.Генерала Острякова, о чем жители Севастополя продолжают сигнализировать в газету, то удаление и обновление находящихся в неудовлетворительном состоянии растений «планируются только после проведения инвентаризационных работ по учету и оценке насаждений». Когда и в какие сроки это будет сделано, в ответе ГБУ «Парки и скверы» на информационный запрос редакции не сказано.

Отметим, что планировать и закладывать город-сад значительно проще, чем его вырастить и сохранить! Больные, необрезанные, частично или полностью высохшие деревья и кустарники в парках и скверах, а также вдоль центральных улиц придают городу неухоженный вид и полностью нивелируют огромные финансовые, трудовые и водные ресурсы, затраченные на создание современных и красивых общественных пространств в Севастополе.