Бесплатные танцевальные мастер-классы проходят на Приморском бульваре

Во вторник, 25 августа, и в четверг, 27 августа, с 17 до 20 часов на Приморском бульваре Севастополя всех желающих научат секретам акробатического рок-н-ролла, брейкинга и спортивных танцев.

Федерация акробатического рок-н-ролла весь август дважды в неделю проводит массовые мастер-классы на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества. Программа тренировок составлена таким образом, чтобы присоединиться к занятиям могли люди любого уровня подготовки.

«Уже прошло шесть тренировок, остаются последние две. На всех мероприятиях массовое количество занимающихся любого возраста. И очень здорово, что многие начали заниматься системно. То есть мы видим детей уже не первое занятие, они приходят систематично, более того, они ходят на несколько занятий подряд. Поэтому думаю, что и севастопольцы, и гости города встретили наши уроки с большим желанием. Аплодируют в конце занятия тренеру, благодарят за уроки, подходят, интересуются», — рассказал главный тренер сборной Севастополя по акробатическому рок-н-роллу Михаил Козаков.

До конца лета еще есть возможность научиться танцевать. Во вторник, 25 августа, и в четверг, 27 августа, на площадке перед ДДЮТ (просп. Нахимова, 4) в 17.00 стартует занятие по акробатическому рок-н-роллу, в 18.00 — по брейкингу, в 19.00 — по танцевальному спорту, сообщили в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».