Батутный центр закрыли из-за нарушений

Владелец центра развлечений Monkey, открытого в торговом центре «Фуршет» на ул.Ковпака, не произвел оценку технического состояния 32 батутов и не осуществил их государственную регистрацию в контролирующем органе.

Прокуратура Ленинского района Севастополя направила в районный суд иск о понуждении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации досуга и развлечения граждан, в том числе детей, в батутном центре Monkey, устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Суд удовлетворил иск, и 21 августа деятельность батутного центра была приостановлена до устранения нарушений закона.

Рассмотрение гражданского дела находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.