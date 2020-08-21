Установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года

Величина прожиточного минимума в Севастополе за II квартал составила: среднедушевая — 11380 рублей, для трудоспособного населения — 12164 рубля, для пенсионеров — 9275 рублей, для детей — 12276 рублей.

Как сообщил директор департамента соцзащиты Станислав Борисенко, данные величины по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 6,1% (среднедушевая), для пенсионеров — на 5,4% и для детей — на 7,1%.

Примерно такой же рост, по сравнению с первым кварталом, наблюдается и в Республике Крым.

Напомним, что величина прожиточного минимума устанавливается по данным статистического управления, в соответствии с потребительской корзиной, утвержденной Законодательным собранием города.