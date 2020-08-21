Турист зарезал подругу в походе на Демерджи

Молодой человек поссорился со своей спутницей и затеял драку с поножовщиной.

Пара отдыхающих из сибирского города Омск отправилась в Крыму в поход на гору Демерджи под Алуштой. На обратном пути они стали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку. Мужчина нанес женщине шесть смертельных ударов ножом в шею. Бездыханное тело он скинул с одной из скал в Долине привидений.

Вернувшись в Алушту, он рассказал о содеянном другу, который обратился в правоохранительные органы.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Омска, обвиняемого в совершении убийства своей 38-летней сожительницы.

Мужчину задержали. При выезде на местность он рассказал и показал следователям, как совершил преступление.

По ходатайству следствия судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного комитета.