Сотрудник севастопольской полиции победила в соревнованиях по бегу

Сотрудник управления по работе с личным составом УМВД России по Севастополю Ольга Пенкина приняла участие в индивидуальном старте Крым-trail «Пещерные города-2020» и быстрее всех пробежала дистанцию в 5 километров.

Местом старта было выбрано начало тропы «Пещерные города» под Бахчисараем. Из-за пандемии коронавируса спортсмены стартовали не группой, а по двое.

О.Пенкина стала победителем среди женщин на дистанции 5 км. А накануне она выиграла соревнования, посвященные Олимпиаде 1980 года. В забеге на дистанции 1980 метров в возрастной категории 40-59 лет О.Пенкина пришла к финишу первой, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.