Росгвардейцы помогли травмированной туристке

При патрулировании территории урочища старший лейтенант Эрик Мкртичян, рядовые Адель Балагатдинов и Владимир Осипов стали очевидцами происшествия: женщина, спускаясь к морю по осыпи, упала на камни. Военнослужащие пришли на помощь пострадавшей: наложили повязку на травмированную ногу и передали бригаде скорой помощи.

Медики отметили грамотность и своевременность действий военнослужащих, которые стабилизировали состояние пострадавшей.

«Мы просто сделали то, что было необходимо в данной ситуации. Умение оказывать доврачебную помощь — это результат регулярных занятий по военно-медицинской подготовке», — пояснил рядовой А.Балагатдинов.