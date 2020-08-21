Росгвардейцы помогли травмированной туристке
Войсковой наряд Севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии Севастополя пришел на выручку туристке, получившей травму в Ласпи.
При патрулировании территории урочища старший лейтенант Эрик Мкртичян, рядовые Адель Балагатдинов и Владимир Осипов стали очевидцами происшествия: женщина, спускаясь к морю по осыпи, упала на камни. Военнослужащие пришли на помощь пострадавшей: наложили повязку на травмированную ногу и передали бригаде скорой помощи.
Медики отметили грамотность и своевременность действий военнослужащих, которые стабилизировали состояние пострадавшей.
«Мы просто сделали то, что было необходимо в данной ситуации. Умение оказывать доврачебную помощь — это результат регулярных занятий по военно-медицинской подготовке», — пояснил рядовой А.Балагатдинов.