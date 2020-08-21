Экологи составили для охотников запретную карту

На территории Севастополя до 4 сентября действует особый противопожарный режим, поэтому в лесах запрещена любительская и спортивная охота.

Специалисты Севприроднадзора подготовили карту границ охотничьих угодий, закрытых для охоты на этот период. В полном разрешении карта доступна по ссылке ecosev.ru.

Также до 4 сентября на территории Севастополя ограничены посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Помимо охоты введен запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий и приготовление пищи на открытом огне.

Севприроднадзор напоминает: при обнаружении пожара в лесу звоните по телефону 101 или +7 (978) 988-56-93.