Деньги взял, а ворота не поставил

Житель Севастополя решил заказать себе новые металлические ворота, позвонил по объявлению. Но остался и без ворот, и без денег.

На звонок откликнулся предприниматель, который пообещал высокое качество, кратчайшие сроки установки и приемлемую цену. На радостях заказчик сразу же оплатил всю стоимость ворот — 130 тысяч рублей.

После получения денег подрядчик пропал и на телефонные звонки своего клиента не отвечал, поэтому потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали 36-летнего местного жителя, который признался, что обманным путем похитил деньги и потратил их на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.