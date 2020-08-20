Заплатят штраф за нежелание изменить название фирмы

Исключенная из реестра микрофинансовых организаций фирма из Благовещенска не спешила убирать из своего названия словосочетание «Микрокредитная компания», активно работая в Севастополе.

Прокуратурой Ленинского района Севастополя инициировано проведение административного расследования в отношении должностного и юридического лица АО «Финанс инвест» по факту нарушения закона об акционерных обществах и микрокредитной деятельности.

Установлено, что фирма в 2019 году была исключена из реестра микрофинансовых организаций приказом Банка России, но в 30-дневный срок не исключила из собственного названия словосочетание «Микрокредитная компания».

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении генерального директора и юридического лица АО «Финанс инвест» за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация».

Результаты административных расследований направлены в суд Благовещенска, который признал юридическое и должностное лицо виновными в совершении правонарушения. Юридическому лицу назначен штраф в 100 тысяч рублей, должностному — в 20 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.