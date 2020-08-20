За выловленных креветок придется заплатить штраф в 6,5 миллионов рублей

При патрулировании акватории Каркинитского залива на севере Крыма пограничники обнаружили браконьеров. Те под покровом ночи вели незаконную добычу черноморской креветки.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили и изъяли у двух жителей поселка Раздольное 1992-го и 1984 годов рождения свыше 70 тысяч экземпляров ракообразных, а также применяемые ими орудия лова, сообщает пресс-служба управления.

Из-за того, что до 31 августа действует запрет на добычу черноморской креветки и мидий, причиненный ущерб рассчитывается в двойном размере на каждый незаконно добытый экземпляр водного биологического ресурса. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий браконьеров, превысил 6,5 млн рублей.

В настоящее время в отношении молодых людей проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).