Во время рейда по пляжам чиновники обнаружили спящего на посту спасателя

Министерство курортов и туризма Крыма проверило 35 пляжей в Алуште, 26 — в Евпатории и пляж в Поповке Сакского района.

Пляжи Алушты и Евпатории традиционно одни из самых популярных у отдыхающих, сообщает пресс-служба минтуризма, поэтому требуют повышенного контроля. После многочисленных проверок, операторы начинают чаще убирать территорию и более тщательно выполнять рекомендации Роспотребнадзора по обработке пляжного оборудования и санитарных зон.

Отдельно чиновники отметили, что на муниципальном пляже Алушты появился спуск к воде для маломобильных отдыхающих, увеличена ширина деревянных дорожек и теневого навеса. На пляже «Лазурный Берег» в Евпатории оборудованы зоны для детского творчества, где можно заняться лепкой, рисованием и резьбой.

В ходе проверки чиновники зафиксировали «недопустимое нарушение»: на пляже Z-city в Поповке матрос-спасатель спал рядом со смотровой вышкой. По данному факту администрацией Сакского района выписано предупреждение о недопущении подобных нарушений.

Всего чиновники предприняли 28 выездов на пляжи Крыма, по итогам которых было составлено 25 административных протоколов. Контроль всех без исключения приморских зон отдыха полуострова будет продолжен.