В качинской пятиэтажке взорвался газовый баллон

В поселке Кача тушат пожар повышенного ранга в многоквартирном доме.

О пожаре, вызванном взрывом газового баллона в многоквартирном доме в поселке Кача «Севастопольской газете» первым сообщил глава Качинского муниципалитета Николай Герасим.

— Я не могу сейчас говорить, у нас тут газовый баллон взорвался! — сообщил Н.Герасим на просьбу дать комментарий совсем по иному вопросу.

Как оказалось, сообщение о взрыве газового баллона в квартире на пятом этаже пятиэтажки по ул.Авиаторов, 28 поступило в оперативную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополя в 7.20.

К месту происшествия выдвинулись силы МЧС в соответствии с первым классом пожара: два отделения с автолестницей 3-й пожарно-спасательной части, одно отделение 5-й пожарно-спасательной части, сотрудники Специализированного отряда, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. В тушении также задействованы силы Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и другие экстренные службы.

По прибытии зафикировано, что пожаром охвачено 60 кв. метров площади. Пожарные приступили к ликвидации пожара, из здания эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей.

Позднее в пресс-службе МЧС сообщили об обнаруженном при тушении пожара тела одного погибшего.

Как говорят очевидцы, мужчину «выбросило с пятого этажа взрывной волной».

Дом газифицирован, но пожарные вынесли из подъезда два неразорвавшихся газовых баллона.