Под Байдарской долиной горел лес

Ликвидирован низовой лесной пожар в горах на пограничной территории между Республикой Крым и Севастополем.

19 августа в 13.55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация, что в районе села Новобобровка горит лес.

К месту происшествия были направлены подразделения МЧС от Севастополя, лесхоза, казаки и сотрудники Севавтодора.

По прибытии подразделений было установлено, что происходит низовое горение сухой растительности. Пожарные Севастополя быстро локализовали пламя, не допустив его распространения на населенные пункты и перехода горения на территорию севастопольского региона.

Площадь пожара составила четыре гектара, полностью его ликвидировать удалось на другой день — 20 августа в 14.35.

Всего в ликвидации чрезвычайного происшествия принимали участие 40 человек (вместе с крымскими пожарными и лесниками) и 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.