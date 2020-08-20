Строят крупнейшее в Крыму фруктохранилище

Хранилище для фруктов на 20 тысяч тонн построят к октябрю 2021 года в Красногвардейском районе Республики Крыма.

Об этом сообщил ТАСС в кулуарах международной выставки-форума «PROяблоко2020» гендиректор АО «Крымская фруктовая компания» Бруно Мармэ.

В октябре 2019 года сообщалось, что крупный крымский производитель фруктов Крымская фруктовая компания вложит в свое развитие около 4,6 млрд рублей, в том числе в строительство хранилища продукции.

«Фруктохранилище мы сдали в прошлом году на 15 тысяч тонн. Сейчас строим еще одно на 20 тысяч тонн. Стройка идет по современным технологиям, устанавливаем две новых линии по сортировке и упаковке яблок. Осенью, в сентябре-октябре 2021 года мы должны сдать объект в эксплуатацию», — сказал Б.Мармэ.

По его словам, в Крымской фруктовой компании в настоящее время 1,3 тысяч га садов, с которых собирается около 50 тысяч тонн яблок.

Министерство сельского хозяйства региона сообщило 10 августа, что аграрии Крыма намерены собрать не менее 80 тысяч тонн яблок в ходе стартовавшей уборочной кампании на почти 4 тысячах гектаров яблоневых садов.

По данным Минсельхоза республики, в 2019 году в Крыму было посажено почти 1,9 тысяч га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тысяч га садов и 703 га виноградников. В 2020 году планируется заложить 700 га садов и 800 га виноградников.

Справка

Крымская фруктовая компания входит в агропромышленный холдинг «Дружба Народов», образованный на базе одноименного крымского колхоза. Хозяйство имеет пять отделений: Петровское, Александровское, Звездное, Сакское и Бахчисарайское.