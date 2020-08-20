Пятеро заболели, один умер

Еще пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Севастополе по состоянию на утро 20 августа.

Согласно предоставленной правительством города информации, еще один пациент с подтвержденным диагнозом covid-19 скончался. Мужчине было 67 лет, течение его болезни было отягощено отеком легких, тяжелой вирусной пневмонией и повторным инфарктом миокарда.

Общее количество заболевших в Севастополе covid-19 c начала года составляет 440 человек; в стационарах проходят лечение 68 человек, выздоровело 343, умерло — 15.