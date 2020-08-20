Отремонтируют перегон от Верхнесадового до Мекензиевых гор

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по сметной стоимости проекта капитального ремонта участков перегона под Севастополем. Перегон Верхнесадовая – Мекензиевы горы пролегает через выемку, прорубленную в скале из песчаника. Этот интересный инженерный объект протяженностью свыше 500 метров был создан с использованием ручных инструментов, по проекту инженера Шаврина в конце 19 века.

Проектом предусмотрены устройство бесстыкового пути, очистка щебеночного балласта с досыпкой нового для обеспечения необходимой толщины, регулировка контактной сети и другие необходимые работы.

Скорость движения поездов на участках железной дороги после капитального ремонта составит 80 км/ч для пассажирских и 60 км/ч для грузовых поездов. Проектные решения позволят значительно повысить надежность и прочность железнодорожного пути, что будет способствовать сохранению подвижного состава и продлению срока службы верхнего строения пути.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик — ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик — Акционерное общество «Ленпромтранспроект».