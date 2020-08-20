Опять подняли тему «Севастопольского вальса»

Речь идет не о легендарной песне, а о скульптурной композиции с тем же названием, место для установки которой в очередной раз обсуждали на собрании заинтересованных сторон в историко-культурной просветительской ассоциации «Морское собрание».

Заметим, что сам макет скульптуры пока тоже не утвержден. С ним вообще всё сложно. Прежний, выигравший конкурс, харьковчанина Александра Демченко (автора памятника Кириллу и Мефодию у собора Петра и Павла), уже не рассматривается, а новый вариант...

Как говорилось в приглашении, обсуждение в «Морском собрании» состоится с участием скульпторов Студии военных художников Грекова.

К удивлению приглашенных и столичных скульпторов, оказалось, что художественных достоинств и недостатков представленных макетов никто обсуждать и не собирался. Участники встречи сосредоточились на выборе места установки скульптуры, решительно заявляя, что фигура танцующих офицера и девушки в 2,5 метра высотой должна украсить территорию именно Приморского бульвара. Другое дело, в какой именно части: на набережной Корнилова (у основания Синопской лестницы) или там, где сейчас танцуют пенсионеры, или между мостиком Влюбленных и рестораном «Звездный Ильяс»... На последнем месте активно настаивал архитектор проекта Георгий Григорьянц: просторная площадь, где и в кринолине есть где развернуться, вальсируя у скульптуры.

Солирование Г.Григорьянца разве что слабо прерывалось альтернативным мнением участника обсуждения Валерия Дорошко, при полном непонимании происходящего представителями департамента архитектуры и градостроительства и Главного управления культуры — они-то пришли обсуждать саму скульптуру!

Недоумение застыло и в глазах художников-грековцев, которые принесли три макета и услышали в ответ только: головной убор с танцующего офицера надо снять, в нем он уж очень смахивает на пограничника!

— Мы разработали два рабочих конкурсных эскиза и готовы были обсуждать саму композицию. Место установки нам было обозначено изначально, там, где каждый вечер собираются и танцуют севастопольцы. Правда, мы предлагаем немного подрезать клумбы перед аллеей. Но это только эскизы, которые мы готовы дорабатывать, прежде чем подойти к изготовлению рабочей модели, — рассказал московский скульптор Кирилл Бобылев.

Состоявшееся обсуждение утвердило его в мысли о неконструктивности подобных обсуждений и необходимости представлять эскизы не общественным организациям, а в правительстве города.

А вот по словам председателя историко-культурной просветительской ассоциации «Морское собрание» Владимира Стефановского, сейчас следует сосредоточиться не на художественной составляющей, а на включении данного проекта в городскую программу культурного развития, с последующим выделением на проект денег из бюджета.

По предварительным оценкам, вальсирующая на Приморском бульваре пара обойдется городу в 15 миллионов рублей. При этом вопрос о необходимости городу данной скульптуры не обсуждался вообще. А, может, как раз с него и стоит начать?