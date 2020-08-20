Начата проверка по пожару в Каче

Прокуратура Севастополя проведит проверку по факту происшествия в поселке Кача, в результате которого есть пострадавший.

Установлено, что 20 августа, около 7.20 в 3-м подъезде пятиэтажного дома 1983 года постройки произошло возгорание в трехкомнатной квартире на последнем этаже.

По данному факту прокуратурой организована проверка деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

Проверка проводится и Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю. На месте происшествия ведутся следственные действия: проводится осмотр с применением криминалистической техники, опрос местных жителей и очевидцев. Устанавливаются условия проживания и образ жизни погибшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека.