Легкоатлетические соревнования посвятили Дню государственного флага России

На детском легкоатлетическом стадионе спортшколы №6 состоялось первенство Ленинского муниципального округа среди юношей и девушек по бегу и прыжкам в длину, посвященное 75-летия Великой Победы и Дню государственного флага РФ.

В соревнованиях 20 августа приняли участие школьники со всего города, а районный муниципалитет традиционно подготовил для ребят призы и подарки — кубки, медали, грамоты, школьные рюкзаки и другие сувениры.

— Это традиционные для нас соревнования, которые были намечены на апрель, но перенесены на август. В турнире участвуют около 80 ребят 2006 года рождения и младше, — прокомментировала происходящее тренер с сорокавосьмилетним стажем работы в школе, главный судья соревнований Ольга Самсонова.

По ее словам, среди участников в этот раз есть ребята, которые пока даже не ходят в школу, но уже с удовольствием занимаются легкой атлетикой. Для них это, скорее, даже не соревнования, а фестиваль легкой атлетики.

Среди соревновательных дисциплин — короткий спринт на 60 метров, прыжки в длину с разбега, бег на 200 метров. Первый этап — предварительные забеги, второй — финальные соревнования, в ходе которых и определяются победители и призеры.

Как пояснила О.Самсонова, уровень спортивной подготовки севастопольских легкоатлетов из года в год повышается, что позволяет им претендовать на участие в соревнованиях высокого уровня.

— Таланты среди наших воспитанников всегда находились, и сейчас в каждой возрастной группе есть одаренные спортсмены. Мы гордимся нашим воспитанником Даниилом Филипоненко, который в 2015 году стал призером первенства России в прыжках в длину. Теперь он — член молодежной сборной команды страны. Сейчас Даниил отдыхает в Севастополе и приходит к нам тренироваться, — поделилась Ольга Самсонова.

Тренер также не утаила, что в из-за нынешнего состояния стадиона работать непросто. Потому тренеры и спортсмены очень надеются, что в первой половине следующего года стадион спортшколы №6 будет обновлен и приведен к современному техническому состоянию и эстетическому виду.

Нынешние соревнования в силу обстоятельств оказались первыми стартами этого года. Впереди — чемпионат города, который также отложен, а 19 сентября в парке Победы пройдет традиционный «Кросс нации».