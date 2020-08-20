Из трех имущественных налогов пока платим два

Севастопольцы начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2019 год. Уплатить их необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Налоговым законодательством России предусмотрены исчисление и уплата трех имущественных налогов: земельного, налога на транспорт и налога на имущество физических лиц. Их ставки в субъектах РФ определены соответствующими региональными законами.

На территории Севастополя в 2020 году физические лица будут уплачивать транспортный налог и налог на землю. Налог на недвижимое имущество физических лиц по итогам 2019 года жителям города не начисляется. Однако, если гражданин имеет недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, дачу) на территории других субъектов РФ , ему будет исчислен имущественный налог за эти объекты.

Пользователи «Личного кабинета физического лица» в налоговой службе получат документы в электронной форме. На бумажном носителе (по почте) они не направляются. В случае если данные, содержащиеся в налоговом уведомлении, содержат неточности или требуют дополнений, можно направить информацию для уточнения данных непосредственно из «Личного кабинета физического лица».

Чтобы получить доступ к «Личному кабинету», необходимо один раз обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность (паспортом).