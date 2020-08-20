Детский легкоатлетический стадион обещают отремонтировать к маю 2021 года

Стадион спортивной школы №6, что расположена на улице Частника, уже давно требует ремонта.

Сотрудники этой спортивной организации и тренеры, как могут, стараются поддерживать техническое состояние объекта, но стадион уже давно не отвечает никаким техническим и эстетическим требованиям и, возможно, даже требованиям безопасности. Когда городские власти возьмутся за ремонт стадиона, об этом «Севастопольской газете» рассказал директор спортшколы №6 Александр Иванов.

По его словам, в этом году департамент капитального строительства объявил торги на создание проектно-сметной документации по реконструкции данного объекта, которые выиграла симферопольская компания «Южный город». В настоящее время процесс подготовки ПСД близится к завершению.

— Как обещает нам правительство города, уже в этом году должен быть найден подрядчик, который приступит к реконструкции стадиона, а ввод готового объекта должен состояться до мая 2021 года, — рассказал А.Иванов.

Он также пояснил, что реконструкция коснется буквально всей территории спортшколы — полностью будут обновлены легкоатлетический, прыжковые секторы, а также вся инфраструктура, включая трибуны на 160 мест.

— Это будет называться ФОКОТ, что означает физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, — пояснил директор спортшколы.