Детские аттракционы работают с нарушениями

На улице Новикова в Балаклаве эксплуатируются аттракционы без соблюдения требований безопасности.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя установила, что детские аттракционы на ул.Новикова не допущены к обслуживанию и не имеют государственной регистрации. Кроме этого, работающий на аттракционах у частных предпринимателей персонал не прошел обучение. Отсутствует эксплуатационная документация и ежедневное обследование оборудования.

По результатам проверки прокуратура района внесла два представления. Кроме того, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела за нарушение требований технических регламентов.

Дела направлены в арбитражный суд Севастополя, а предприниматели пообещали устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры.